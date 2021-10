Sigmaringen vor 5 Stunden

Nach Angriff auf einen Tunesier in der LEA in Sigmaringen suspendiert Regierungspräsidium Tübingen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen für Geflüchtete, die ehemalige Graf-Strauffenberg-Kaserne, griffen Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes einen Tunesier an. Der Vorfall ereignete sich Ende August. Das Regierungspräsidium hat die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes suspendiert.