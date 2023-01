Wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen wurde Anklage gegen einen mittlerweile 25-jährigen Mann vor dem Schwurgericht Hechingen erhoben, informiert die Staatsanwaltschaft Hechingen. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 27. August 2022 im Wohnzimmer eines Wohngebäudes in der Marktstraße in Gammertingen Feuer gelegt zu haben, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt vier Bewohner schlafend in den darüber liegenden Stockwerken aufhielten. Dabei habe der Angeschuldigte zumindest billigend in Kauf genommen, dass das Feuer sich auf das gesamte Wohnzimmer ausbreiten und zu einer erheblichen Rauchgas- und Rußentwicklung im gesamten Haus führen würde. Tatsächlich entwickelte sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen im Wohnzimmer bis in das angrenzende Treppenhaus ein Vollbrand. Die vier Bewohner wurden von dem Rauchgas im Schlaf überrascht. Drei Bewohner konnten durch die Feuerwehr gerettet werden und erlitten leichte beziehungsweise in einem Fall schwere Rausgasvergiftungen. Ein Bewohner war bereits am Tatort an den Folgen einer Rauchgasvergiftung verstorben. Der Angeschuldigte befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft und hat die Tat bestritten. Die Staatsanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass das Urteil über die Strafbarkeit nur den Gerichten zusteht und dass der Angeschuldigte als unschuldig zu gelten hat, sofern ihm nicht durch rechtskräftiges gerichtliches Urteil seine Schuld nachgewiesen wurde.