Tödliche Verletzungen hat ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 32 bei Veringendorf erlitten, informiert die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann die Strecke aus Richtung Veringenstadt kommend und kam am Ende einer lang gezogenen Linkskurve bei Veringendorf aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er nahezu ungebremst auf eine Felswand. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen durch den Aufprall erlittenen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.