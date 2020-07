Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Der Kreistag folgte einem Antrag der CDU. Danach soll die Verwaltung die ökologischen und ökonomischen Aspekte eines kombinierten Hol- und Bringsystems abklären. Das Ergebnis dieser Untersuchung soll bis zum Jahresende vorliegen.

Hintergründe Der Landkreis Sigmaringen war der letzte Kreis, der sich auf Druck der Landesregierung entschloss, die Biomüllentsorgung einzuführen. Aus Sigmaringer Sicht sprachen drei Argumente gegen die Einführung. Der Kreis ist vorwiegend ländlich geprägt. Damit verbunden ist ein hoher Anteil an Eigenkompostierung. Zusätzlich gibt es zwischen ländlich und eher städtisch geprägten Siedlungsbereichen viele gemischte Wohnlagen. Politisch heißt das für den Kreistag, einen Weg zu finden, der allgemein akzeptiert ist. Deshalb organisierte die Kreisverwaltung die beiden Umfragen, die in etwa das gleiche Stimmungsbild in der Bevölkerung widerspiegeln. Beispielsweise wollen viele, die die Abfuhr nicht nutzen wollen, dafür auch keine Gebühren bezahlen, etwa durch die Umlegung der Biomüllkosten auf die Müllgebühr insgesamt.

Uneingeschränkt positiv werteten die Vertreter aller Fraktionen die intensive Beteiligung der Bevölkerung an den beiden Umfragen. Von 55 500 Haushalten, die eine Informationsbroschüre mit Umfragekarten erhielten, haben sich 11 651 mit ihrer Meinung zur Biomüllentsorgung zurückgemeldet. Das entspricht einer Rücklaufquote von rund 21 Prozent.

Über die extra eingerichtete Homepage haben sich 824 Teilnehmer mit konkreten Antworten und Kommentaren zurückgemeldet. Beide Umfragen wurden von jeweils einem anderen Fachbüro organisiert und ausgewertet. Die Vertreter dieser Büros stellten nun die Ergebnisse vor.

Ziel ist ein von den Bürgern akzeptiertes System

Die lange Verfahrensdauer seit dem Grundsatzbeschluss 2018 und die intensive Form der Bürgerbeteiligung sind nach Ansicht von Stefanie Bürkle notwendig, um ein „zukunftssicheres“ und von den Bürgern akzeptiertes System im Landkreis zu etablieren. Denn in wenigen Jahren wird eine neue EU-Norm zur Biomüllentsorgung erwartet. Bei deren Umsetzung soll vermieden werden, dass sich im Landkreis eine erneute Grundsatzdiskussion entwickelt.

Unterschiedliche Bedürfnisse je nach Wohnlage

Verwaltung und Kreistag möchten verhindern, dass sich die Bürger dann grundlegend umstellen und damit auch umgewöhnen müssen. Außerdem macht die besondere Lage eines dünn besiedelten Flächenlandkreises die Suche nach einem System, mit dem alle Bürger leben können, kompliziert.

Wer in Bad Saulgau, Pfullendorf oder Sigmaringen in der Stadtmitte in einer Mietwohnung lebt, beurteilt die Biomüllentsorgung unter Umständen anders als jemand, der in dörflicher Umgebung mit großem Garten und der Möglichkeit des Selbstkompostierens lebt.

Viele kompostieren in ihren Gärten selbst

Genau dieser Zwiespalt spiegelt sich in beiden Umfragen wider. Bei der analogen Umfrage erklärte sich eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent nicht bereit, eine vom Kreis eingeführte Biomüllentsorgung zu nutzen. 93 Prozent aus dieser Gruppe gaben an, einen eigenen Garten zur Verfügung zu haben.

78 Prozent der selbst kompostierenden Haushalte wollen nicht an einer separaten Biomüllabfuhr teilnehmen. Die Ablehnungsquote liegt bei den Kreisbewohnern, die nicht oder nur teilweise kompostieren, nur bei 23 Prozent.

Hol- oder Bringsystem? Entfernung zur Sammelstelle spielt entscheidende Rolle

Bei der Frage nach einem Hol- oder Bringsystem spielt für viele Kreisbewohner eine Rolle, wie weit die nächste Biomüllsammelstelle entfernt ist. Rund 60 Prozent der Befragten würden einen Ein- bis Zwei-Kilometer-Weg akzeptieren.

Die Mehrzahl der Bürger (56 Prozent), die bereit wären, eine Biomüllabfuhr zu nutzen, würden ein Holsystem befürworten. Pro Person und Jahr sollte die damit verbundene erhöhte Müllgebühr die Grenze von 17,14 Euro nicht übersteigen. Im Durchschnitt aller Antworten liegt diese Grenze bei 8,85 Euro.

Biomüllabfuhr nur für Küchen-, nicht für Gartenabfälle

49 Prozent der Befürworter für ein Holsystem würden auch gern ihre Gartenabfälle auf diesem Weg entsorgen. Bernhard Obert, der Leiter der Kreisabfallwirtschaft, wies jedoch darauf hin, dass die Abfuhr nur für Küchenabfälle gelten würde.