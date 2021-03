von Sk

Zu einem Messerangriff ist es am frühen Montagmorgen, um kurz nach Mitternacht, auf einem Grundstück in Kettenacker im Rahmen einer Grillparty gekommen, informiert die Polizei. Wegen eines Streits um Finanzen hatte eine Gruppe Männer einen 40-Jährigen angegriffen und auf ihn eingeschlagen. Die Lebensgefährtin des Angegriffenen ging dazwischen und verwies die Angreifer des Grundstücks, was einen 64-Jährigen dazu veranlasste, sie mit einem Küchenmesser zu attackieren. Er verletzte sie durch einen Schnitt an der Hand. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Wohnmobil. Alle Beteiligten waren zur Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist dabei, die Tatabläufe zu klären.