Nach einer Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen, bei der am frühen Sonntagmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Platzstraße zumindest vier Personen leicht und zwei Personen schwerer verletzt worden sind, hat das Polizeirevier Bad Saulgau strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr den Polizeinotruf gewählt und eine Auseinandersetzung zwischen etwa 15 bis 20 Personen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Beteiligte, zwei Personen wurden von den Beamten auf der Flucht vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die Personen im Alter zwischen 17 und 56 Jahren auf dem Gelände aneinander und schlugen in der Folge aufeinander ein. Während eine 49-jährige Frau das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen konnte, nachdem sie dort mit schwereren Verletzungen behandelt worden war, befindet sich ein 56-jähriger Mann weiterhin mit schweren Gesichtsverletzungen in ärztlicher Behandlung. Die konkreten Hintergründe der Auseinandersetzung, die genaue Anzahl der Beteiligten und Verletzten, sowie die exakten Handlungen der einzelnen Personen sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.