Der Unfall ereignete sich am 11. Januar auf der L 456 kurz vor der Auffahrt / dem Übergang zur B 313, informiert die Polizei. Beim Überholen einer Mercedes-Fahrerin geriet ein Seat in Fahrtrichtung Sigmaringen im zweispurigen Bereich an die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit dem Mercedes zusammen, der ebenfalls in die Leitplanke prallte. Trümmerteile, die sich beim Zusammenstoß lösten, beschädigten zudem zwei Autos, die in Richtung Krauchenwies unterwegs waren. Die beiden Fahrerinnen und zwei im Mercedes mitfahrende Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden und Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Der gesamte Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.