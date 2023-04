Mengen vor 3 Stunden

Mehrere hundert Pillen: Tabletten, Koks und Cannabis im Landkreis Sigmaringen sichergestellt

Beamte haben in Mengen bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto diverse Medikamente bei einem 26-Jährigen gefunden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamte große Menge an Pillen und Tabletten.