Weil er am Mittwochnachmittag mit einem Blumentopf einen Mitarbeiter des Bürgermeisteramts verletzt hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 39 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige nahm den Blumentopf nach aktuellem Kenntnisstand in einem Vorzimmer an sich und warf diesen wohl ohne ersichtlichen Grund im Vorbeigehen unvermittelt in das Büro des Mitarbeiters. Dieser erlitt in der Folge leichte Verletzungen am Kopf. Der 39-Jährige wurde später von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen an seiner Wohnung aufgegriffen.