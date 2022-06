Ein 44-Jähriger soll am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Laizer Straße in Sigmaringen zunächst an einen Busch uriniert und sich dann mit dem entblößten Glied in Richtung einer Gruppe an zwölf bis 14-jähriger Mädchen gedreht haben, teilt die Polizei mit.

Mädchen vertrauen sich einem Polizeibeamten an

Anschließend soll der Tatverdächtige mit der Hand in seiner Hose sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die Mädchen vertrauten sich einem Polizeibeamten an, welcher gerade in der Nähe bei einem anderen Einsatz tätig war, sodass der 44-Jährige noch vor Ort festgenommen werden konnte. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen führt die weiteren Ermittlungen. Der mit etwa zwei Promille erheblich alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht aufgrund seines Zustandes in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier, heißt es abschließend.