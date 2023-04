Ein langes Wochenende steht vor der Tür: Am Sonntag, 30. April, findet die traditionelle Waldpurgisnacht statt, am Montag ist der Maifeiertag. Im Landkreis Sigmaringen einige Veranstaltungen.

Bierfest in Göggingen, Maibaumstellen, Dressurwettbewerb und Maihocks: Im Kreis Sigmaringen sind am langen Wochenende einige Veranstaltungen. In vielen kleinen Gemeinden wird am Wochenende wieder ein Maibaum aufgestellt. Wir haben die vielen