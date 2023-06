Die fünf weiteren Kandidatinnen und Kandidaten erreichten am Sonntag folgende Prozentzahlen: Heike Sonntag (38,6), Nicole Baur (10,4), Ina Schultz (8,4), David Gürtner (0,7) und Markus Bezikofer (1,0). Die Wahlbeteiligung lag bei 59,2 Prozent.

Sechs Namen auf Stimmzettel

Vier Frauen und zwei Männer waren zur Bürgermeisterwahl am Sonntag in Ostrach angetreten. Als Erste hatte die 44-jährige Ina Schultz, studierte Betriebswirtin und seit 2016 Referentin der grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden, ihre Kandidatur öffentlich gemacht.

Frauen mit Kompetenzen

Die 46-jährige Diplom-Verwaltungswirtin Heike Sonntag aus Pfullendorf, die eine weitere Bewerberin ist, ist zurzeit Leiterin des Fachbereichs Finanzen der Stadt Meersburg. Sie ist CDU-Mitglied, aber als unabhängige Kandidatin angetreten. Die dritte Bewerberin ist die 40-jährige Diplom-Finanzwirtin Nicole Baur. Sie ist in Ostrach-Wangen aufgewachsen und unterrichtet derzeit an der Zollschule in Sigmaringen. Zurzeit lebt sie mit ihrer Familie in Völlkofen, einem Teilort von Hohentengen. Die jüngste Bewerberin ist die 26-jährige Lena Burth, die in Ostrach geboren ist und in der Gemeinde lebt. Sie ist derzeit als Betriebsprüferin bei der öffentlichen Finanzverwaltung tätig und für die Regierungsbezirke Tübingen und Stuttgart zuständig.

Bei Wahl in Pfullendorf 8,3 Prozent geholt

Was ihre Kompetenzen anlangt, können die vier Kandidatinnen mehr an Gewicht in die Waagschale werfen, als die beiden Männer, die sich um das Amt des Bürgermeisters beworben haben: Der 29-jährige David Gürtner wohnt in Ostrach und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik. Der Maschinenbauingenieur Markus Bezikofer, Jahrgang 1977, hatte im Oktober 2022 bereits bei der Bürgermeisterwahl in Pfullendorf kandidiert. Dort kam er auf 8,3 Prozent der Stimmen.

Zweiter Wahlgang am 9. Juli

Da im ersten Wahlgang an diesem Sonntag keine der Bewerberinnen und Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichte, wird es am Sonntag, 9. Juli, einen zweiten Wahlgang geben. Dabei reicht dann die einfache Mehrheit für einen Sieg.

Bürgermeister wechselt zur Ried-Stiftung

Und dann steht auch fest, wer Christoph Schulz, dem bisherigen Bürgermeister der rund 7000 Einwohner zählenden Gemeinde im Kreis Sigmaringen nachfolgen wird. Schulz wird im September nach 16-jähriger Amtszeit den Bürgermeistersessel räumen, um künftig als Geschäftsführer der Stiftung Pfrunger-Burgweiler Ried zu arbeiten.