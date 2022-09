Die Lage der Schweinehalter ist schwierig, vor allem die Ferkelzüchter leiden massiv unter dem Preisdruck. Die Corona-Pandemie hat die Betriebe schwer getroffen, jetzt stürzen die Auswirkungen des Ukrainekrieges die Sparte erneut in eine tiefe Preis-Krise. Vor diesem Hintergrund hatten die Bauernverbände im Land und der Schweinezuchtverband ihre Mitglieder dazu aufgerufen, unter dem Motto „Gib der Krise ein Gesicht“ ihre persönliche Geschichte darzulegen, warum sie kaum noch Perspektiven für die Zukunft sehen. „Die dauerhafte Belastung unserer Schweinehalter ist nicht mehr tragbar“, erklärte der Vizepräsident des Landesbauernverbandes (LBV) und Präsident des Schweinezuchtverbandes Hans-Benno Wichert bei der Übergabe eines Brandbriefes an Martin Hahn (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und CDU-Agrarsprecher Klaus Burger. Als Übergabeort hatten sich die Verbände den Schweinemastbetrieb von Familie Käppeler in Bingen ausgesucht.

Landwirte berichten über ihre persönliche Situation

Vor der medienwirksamen Briefübergabe berichteten Stefan Käppler und Sohn Jonas über die Entwicklung ihrer Hofstelle, die derzeit 1400 bis 1500 Plätze für Schweinemast aufweist. Rund 130 Hektar bewirtschaften Käppelers, die einst in der Dorfmitte einen mittleren Bauernhof betrieben, bis irgendwann die Frage „Weichen oder Wachsen“ anstand. Man gab die Milchviehhaltung auf, konzentrierte sich auf Ferkelaufzucht, die an der alten Hofstelle betrieben wurden und baute in der Fläche dann Ställe für den Mastbetrieb, der stetig erweitert wurde. Letztlich wurde der gesamte Betrieb nach außen verlagert, wobei die Käppelers noch weitere wirtschaftliche Standbeine haben. Dazu gehören der Agrarhandel, Photovoltaik und Lohnarbeiten. Sohn Jonas ergänzte, dass man das Getreide, das man verfüttert größtenteils selbst anbaue und sich auch im Sojaanbau versuche. Er forderte eine Planungssicherheit für die Landwirte, bevor kreditfinanzierte Investitionen getätigt werden, die erst in 20 oder 30 Jahren abbezahlt seien. Der studierte Agrarfachwirt vermisst auch die Wertschätzung der Verbraucher, wohlwissend, dass viele Konsumenten aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, hochpreisiges Fleisch zu kaufen.

Ferkelzüchter sind extrem unter Druck

Die Ferkelerzeuger stehen durch die explodierenden Energiekosten extrem unter Druck, wobei es in Baden-Württemberg noch 700 landwirtschaftliche Betriebe gibt, die Ferkelaufzucht betreiben. | Bild: Ariana Amstutz

Mit den aktuellen Preisen von 2,05 Euro je Kilo Schlachtgewicht erzielen die Schweinmäster einen auskömmlichen Preis. Allerdings darben die Ferkelerzeuger, die 80 bis 110 Euro je 25-Kilo-Ferkel bekommen müssten, aber nur 55 Euro erhalten. Insgesamt hat die Berufssparte Schweinehaltung einen enormen Aderlass hinnehmen müssen. Gab es vor 22 Jahren in Baden-Württemberg noch 20 000 schweinehaltende Betriebe, verringerte sich deren Zahl in 2022 auf 1700, wobei der Tierbestand mit etwa 1,35 Millionen annähernd gleich blieb.

Enorme Kostensteigerungen bei Energie, Futter und Dünger

„Jeden Tag schließen Berufskollegen die Stalltür, weil sich die Tierhaltung finanziell nicht mehr rechnet“, listete Bauernvizechef Hans-Benno Wichert die enorm gestiegenen Kosten für Futter, Energie, Dünger und Pflanzenschutzmittel auf. Zudem belastete die Umsetzung der kostenintensiven Auflagen die Schweinehalter. „Eine Marktnormalisierung ist vorerst nicht absehbar. Die Erzeugerpreise sind weiterhin nicht kostendeckend“, ergänzte der Funktionär, der selbst Schweinehalter ist.

Viele Landwirte am Ende ihrer Kräfte

„Wir brauchen jetzt ein handfestes Bekenntnis und eine entsprechende Unterstützung der Politik zur heimischen Landwirtschaft und zur regionalen Tierhaltung.“ Sein Berufskollege und Mitglied im Fachausschuss Vieh und Fleisch vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) Erwin Heckler aus Sauldorf ergänzte, dass vielen Landwirten das Wasser bis zum Halse stehe. Die ständig neuen Auflagen könnten in dieser Schlagzahl nicht mehr umgesetzt werden, zumal die damit verbundenen Kosten sich nicht refinanzieren ließen und „viele Landwirte sind am Ende ihrer Kräfte.“

Politiker üben sich in Solidarität mit dem Berufsstand

Nach den eindrücklichen Schilderungen der Landwirte gab es seitens der politischen Vertreter Martin Hahn (Grüne) und Klaus Burger (CDU) uneingeschränkte Unterstützung für die dramatische Situation in der Schweinehaltung. Hahn verwies auf den von Ministerpräsident Kretschmann angestoßenen Strategiedialog, bei dem am 23. September erstmals Vertreter aus Politik, Landwirtschaft, Verbraucher bis hin zu den Discountern vertreten sind.

Pfullendorf Jungbäuerin Katja Schäfer aus Neubrunn mit neuen Ideen Das könnte Sie auch interessieren

Hahn wies darauf hin, dass Deutschland die weltweit höchsten Tierwohlstandards habe und will sich für die Einführung des Labels „5D“ einsetzen. Als eindeutigen Hinweis an den Verbraucher, dass er ein Produkt absolut „made in Germany“ kauft. „Der Landwirt ist nicht nur Ernährer, sondern auch Landschaftspfleger und damit Förderer der Biodiversität“, wies Burger auf die vielfältigen Aufgaben hin, die der Bauernstand für die Gesellschaft übernehme.

Metzgereien weichen den Fleischwerken

Obwohl Baden-Württemberg gute Voraussetzungen für Bio-Fleischerzeugung habe, stagniere dieser Anteil bei etwa einem Prozent, ergänzte Verbandsvertreter Wichert, dass Spanien in der EU Deutschland als größten Schweinefleischerzeuger abgelöst hat und man in diesem Land keine deutschen Tierwohlstandards vorfindet, sondern industrielle Agrarfabriken. Den Trend zur schieren Größe gibt es auch bei den Schlachtbetrieben. Nur in Süddeutschland hätten Metzgereien noch einen Anteil von 15 bis 20 Prozent an den Schlachtungen, während in anderen Bundesländern oder EU-weit die Fleischwerke dominierten.