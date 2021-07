Der Caritasverband Sigmaringen ist bereits seit knapp 50 Jahren in der Arbeit mit zugewanderten Menschen tätig. Diese langjährige Erfahrung zeigt: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Doch Menschen, die aus dem Ausland neu in unser Land kommen, sind auf Beratung und Unterstützung angewiesen. Hierbei stellen die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) und der Jugendmigrationsdienst (JMD) als bundesgeförderte Beratungsdienste seit vielen Jahren verlässliche Ansprechpartner für Ratsuchende, Kooperationspartner und die Gesellschaft dar. Die Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) haben sich vergangene Woche bei einem Informationstermin zu diesen Bereichen von den Mitarbeitenden des Caritasverbandes informieren lassen.

Diese beiden Dienste sind beim Caritasverband landkreisweit etabliert und übernehmen darüber hinaus wichtige Funktionen in der Koordination der Integrationskurse, gemeinsam mit den Sprachschulen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den örtlichen Behörden. Auch durch die verschiedenen Dienste in der Flüchtlingssozialarbeit beim Caritasverband wird die Begleitung zur Integration in unserer Gesellschaft gefördert, teilt der Verband mit. Insbesondere im so genannten Integrationsmanagement, gefördert durch das Land Baden-Württemberg, werden Menschen mit Fluchthintergrund vor Ort in den Städten und Gemeinden im Landkreis Sigmaringen begleitet und beraten.

Beeindruckt zeigten sich die Abgeordneten von der Vielfalt der Unterstützungsmöglichkeiten und dem Engagement der Mitarbeitenden. Eine gute Vernetzung vor Ort, aber auch eine qualitativ hochwertige Beratung in der Begleitung, sind die Ergebnisse der langjährigen Erfahrung und der Unterstützung aus einer Hand. Besonders bemerkenswert fanden die beiden Landtagsabgeordneten auch, dass die Erreichbarkeit der Dienste des Caritasverbandes und die Begleitung der ratsuchenden Menschen auch während Corona gegeben waren. Allen Beteiligten ist klar, dass es für zugewanderte Menschen gerade in Zeiten von Corona schwierig ist Anschluss zu finden und sich zu integrieren. Dadurch wird die Arbeit der entsprechenden Dienste in den kommenden Jahren noch wichtiger sein, weshalb sich die Landtagsabgeordneten dafür einsetzen werden, dass die etablierten Beratungsdienste im Landkreis Sigmaringen weiterhin unterstützt werden.