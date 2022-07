Das Großfeuer auf dem Gelände von Reifenhändler-Millionär Bruno Göggel hat auch Folgen für die Menschen in der Region.

Das Landratsamt warnte Anwohner in der Gegend davor, rußbehaftetes Obst und Gemüse in Gärten zu ernten und zu essen. Die Behörde lässt in einem Labor Proben der Partikel untersuchen, Ergebnisse soll es in ein paar Tagen geben. Kräuter und ähnliche Pflanzen sollten bei Rußbesatz direkt über den Restmüll entsorgt werden, hieß es. „Eine Verunreinigung des Trinkwassers kann ausgeschlossen werden.“

Belastete Spiel- und Sportflächen sollten bis zur Analyse oder Reinigung nicht genutzt werden, riet das Landratsamt weiter. Glatte Oberflächen könne man mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln abwischen, Spielsand sollte man austauschen.

Fahrzeuge in Waschanlage reinigen

Fahrzeuge könnten in einer Waschanlage gereinigt werden. Andere Gegenstände könnten vorsichtig gereinigt werden. Das Abwasser müsse in die Kanalisation.

Am Samstagabend waren Reifen, Fahrzeuge, Gasflaschen und Teile der Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Inhaber Bruno Göggel hatte eine Luxus-Hochzeit auf dem Firmenareal gefeiert, auf dem er auch wohnt. Es gab laut Polizei ein durch eine Fachfirma abgebranntes, gemeldetes Feuerwerk.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Stadt und Landkreis schieben sich nun gegenseitig die Verantwortung zu. Grillen war zwar verboten, nicht aber das Feuerwerk. (dpa / sk)