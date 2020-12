Die Landkreisverwaltung steht vor einem großen Umbruch. Wie Landrätin Stefanie Bürkle im Kreistag und wenig später auch allen Mitarbeitern bekannt gab, werden im kommenden Jahr drei der vier Dezernenten in den Ruhestand eintreten.

Nachfolger für Kämmerer ist gewählt

Schon seit Herbst war bekannt, dass Finanzdezernent Franz-Josef Schnell zum 31. April 2021 in den Ruhestand eintritt. Sein Nachfolger Peter Hotz wurde am Montag in öffentlicher Sitzung einstimmig gewählt.

Rolf Vögtle macht Parkinson-Erkrankung öffentlich

Zum selben Zeitpunkt wird auch der langjährige Erste Landesbeamte Rolf Vögtle ausscheiden. Der 63-jährige gab am Montag bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Rolf Vögtle war über 30 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. Seit 1996 ist er als Erster Landesbeamter Dezernatsleiter und auch Stellvertreter der Landrätin. Die Fachbereiche Bürgerservice, Landwirtschaft, Forst, Recht und Ordnung, Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Kommunales und Nahverkehr sowie das zentrale Justiziariat des Landratsamtes werden von ihm geführt. Der Jurist wäre regulär zum September 2023 in Ruhestand gegangen. Seine Gesundheit zwingt ihn nun, früher aufzuhören. „Ich habe mich entschlossen, im Frühjahr aufzuhören in der Hoffnung, dass wir dann in Sachen Corona auch in der Verwaltung das Schlimmste hinter uns haben“, so Rolf Vögtle.

Landrätin: „Erster Landesbeamter hat Landkreis über Jahrzehnte geprägt.“

Landrätin Stefanie Bürkle ist ihm zu tiefst dankbar, dass er seine Kraft derzeit noch einbringt und an entscheidender Stelle mithilft, die Corona Pandemie und all die weiteren Herausforderungen, die aktuell vor dem Landkreis liegen, zu meistern: „Rolf Vögtle hat unseren Landkreis und das Landratsamt über Jahrzehnte geprägt. Jetzt, in einer coronabedingt schweren Situation für den Landkreis, arbeitet er trotz seiner Krankheit weiterhin unglaublich engagiert. Ich kann seine Verdienste am heutigen Tage noch kaum in Worte fassen und bin ihm persönlich für seine Arbeit sehr dankbar.“

Frank Veser, Sozialdezernent im Landratsamt Sigmaringen.

Ärzte raten Sozialdezernent, nicht mehr in den Beruf zurück zu kehren

Auch im Sozialdezernat wird es große Veränderungen geben. Frank Veser, der im Oktober noch für sein 40-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst geehrt wurde, erkrankte wenige Tage später schwer. „Seine Ärzte haben ihm nun eindringlich geraten, nicht mehr in den Beruf zurück zu kehren“, erläuterte Stefanie Bürkle. Frank Veser leitete zehn Jahre das Sozialdezernat, das die Bereiche Gesundheit, Jugend, Soziales, Personal, Sozialplanung, Gleichstellung und das Jobcenter umfasst. Zuvor leitete der 59-jährige Veser sechs Jahre das Dezernat Recht und Ordnung. „Frank Veser ist ähnlich wie Franz-Josef Schnell und Rolf Vögtle eine tragende Säule unserer Landkreisverwaltung, die viel für unseren Landkreis geleistet hat“, würdigt Landrätin Stefanie Bürkle auch ihn.

Stelle des Ersten Landesbeamten wird vom Land wieder besetzt

Die Stelle des Ersten Landesbeamten wird durch das Land Baden-Württemberg im neuen Jahr wieder besetzt. Die Stelle des Sozialdezernenten wird der Kreis im Januar ausschreiben. Dies hat der Kreistag am Montag entschieden.

Stefanie Bürkle: „Wir alle im Landratsamt werden in 2021 noch enger zusammenstehen.“

„Wir alle wussten abstrakt, dass in den nächsten Jahren 70 Prozent unserer Führungskräfte altersbedingt in den Ruhestand wechseln werden. Dass nun innerhalb kürzester Zeit drei der vier Dezernenten altersbedingt, vor allem aber gesundheitsbedingt ausscheiden, stellt aber einen Einschnitt dar, den wir so nicht vorhersehen konnten. Neben der Corona Pandemie stellt uns dies in der Behördenleitung vor große Herausforderungen. Wir alle im Landratsamt werden in 2021 noch enger zusammenstehen. Dies zu wissen gibt uns allen aktuell Kraft“, erklärt die Landrätin.