„Das Landratsamt bleibt für den Publikumsverkehr zwar grundsätzlich geöffnet, ist aufgrund des Streiks in verschiedenen Bereichen telefonisch und per E-Mail allerdings nur eingeschränkt erreichbar“, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Vom Streik betroffen ist unter anderem die zentrale Bürgerinformation. Kunden werden daher gebeten, sich mit ihren Anliegen direkt an die zuständigen Fachbereiche zu wenden. Weitere Streikschwerpunkte sind die Entsorgungsanlage Ringgenbach, die Ausländerbehörde, die Straßenmeistereien und die Kfz-Zulassungsstelle. Die Kfz-Zulassungsstelle ist am Donnerstag geschlossen. Das gilt auch für ihre Außenstelle in Bad Saulgau. Von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist hingegen die Außenstelle im Bürgerbüro in Pfullendorf. Geschlossen für Bürger ist die Entsorgungsanlage Ringgenbach mit ihrer Abfallumladestation, ihrer Recyclingstation und ihrer Grünkompostanlage. Die Mitarbeiter der unteren Ausländerbehörde sind am Donnerstag weder persönlich noch telefonisch erreichbar. Ebenfalls vom Streik betroffen sind die Straßenmeistereien in Sigmaringen, Bad Saulgau und Meßkirch.