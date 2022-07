Als stellvertretender Vorsitzender des Kreistags begrüßte Bürgermeister Jochen Spieß bei der öffentlichen Sitzung des Kreistages im Landratsamt zahlreiche Gäste, die die Landrätin beim Start in ihre zweite Amtszeit begleiten wollten, informiert das Landratsamt über die offizielle Amtseinsetzung der Kreischefin. Im Namen des Kreistags verdeutlichte Spieß, dass die Mitglieder sie bei der Wahl am 7. April 2022 mit einer überwältigenden Mehrheit in ihrem Amt für weitere acht Jahre bestätigten, weil sie dem ihr geschenkten Vertrauen voll gerecht wurde und seither stets fachlich und persönlich überzeugt. Landrätin Stefanie Bürkle dankte dem Kreistag als Hauptorgan des Landkreises für dessen Vertrauen und konstruktiv-kritische, aber immer wertschätzende und progressiv mutige Begleitung ihrer Arbeit und der der Landkreisverwaltung. Der Amtseinsetzung schloss sich der Sommerempfang des Landkreises an. Unter den Gästen waren auch die „Coronahelden“ des Landkreises, die seit Beginn der Pandemie Wertvolles für den Landkreis und unsere Gesellschaft leisten.