Die Blitzerdichte im Landkreis Sigmaringen erhöht sich weiter. Im Haushalt 2023 sind rund 300 000 Euro für den Bau von fünf zusätzlichen Blitzersäulen vorgesehen. Errichtet werden sollen die Anlagen in der Ortsdurchfahrt Krumbach (Stockacher Straße), der Ortsdurchfahrt Scheer (Mengener Straße), der Ortsdurchfahrt Sigmaringendorf sowie auf Antrag der CDU-Fraktion auch in der Ortsdurchfahrt Leitishofen sowie an der B 32 in Sigmaringen (bei der Liebfrauenschule). CDU-Fraktionschef Thomas Kugler begründete den zusätzlichen Blitzer in der Kreisstadt auch mit der Verkehrssicherheit für die in der Landeserstaufnahmestelle (Lea) untergebrachten Menschen, was zu einem deutlich erhöhten Fußgängeraufkommen entlang der Straße führe.

Mehr Gemeinden wollen Blitzer

Landrätin Stefanie Bürkle berichtete, dass sich bei ihr noch mehr Gemeinden mit dem Wunsch nach einem Blitzer gemeldet hätten. „Mit unseren bestehenden Anlagen haben wir aber weiter die Möglichkeit, an den anderen Standorten zu blitzen.“ Doris Schröter, Fraktionschefin der Freien Wähler, monierte, dass man der Verwaltung den Arbeitsauftrag erteilt hatte, einen Kriterienkatalog für die Errichtung eines Blitzers zu entwickeln. Jetzt komme im Prinzip ein „Wunschkonzert“ zur Abstimmung, wobei sie sich enthalten werde, kündigte die Bürgermeisterin von Bad Saulgau an. Wenn es nach dem grünen Fraktionschef Johannes Kretschmann geht, könnte man noch mehr Anlagen aufstellen, da die Blitzerdichte im Landkreis unterdurchschnittlich sei.

Blitzer-Anhänger wird immer wieder beschädigt

Dass man Säulen errichten und keinen weiteren „Blitzer-Anhänger“ kaufen will, begründete die Kreisverwaltung auch damit, dass der Anhänger vermehrt zum Ziel von Sachbeschädigungen würde.

Die aktuelle Reparatur koste 18 000 Euro, wobei man bei der Polizei Anzeige erstattet habe, erläuterte die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese. Thomas Kugler wunderte sich etwas, dass der Anhänger, nicht aber die stationären Säulen immer wieder beschädigt werden.

Bußgeldeinnahmen von etlichen zehntausend Euro pro Jahr

Der Aufbau einer leeren Säule für beide Fahrtrichtungen mitsamt Aufstellung und Installation kostet nach Angaben der Kreisverwaltung rund 40 000 Euro. Für die zusätzlichen Blitzer wird ein Messgerät für eine Fahrtrichtung für rund 50 000 Euro angeschafft, das abwechselnd an den fünf Standorten eingesetzt werden soll. Erklärend heißt es in der Verwaltungsvorlage, dass man mit einer Messeinheit, die abwechselnd in drei Säulen eingesetzt wird, jährlich etwa 1500 Verstöße erfasst werden könnten, was Bußgeldeinnahmen von rund 70 000 Euro bedeute. Nicht zu vergessen ein Mehr an Verkehrssicherheit sowie der Beitrag zum Lärmschutz. In den ersten sechs Monaten des Jahres verbuchte der Landkreis übrigens Bußgelder von weit über 200 000 Euro.