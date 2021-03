Die Heuneburg ist die bedeutendste keltische Fundstätte in Baden-Württemberg und bis zum Jahr 2026 soll deren Bedeutung mit der Einrichtung der „Erlebniswelt Heuneburg“ für 50 000 bis 60 000 Besuchern jährlich sichtbar und erfahrbar werden. Das Land übernimmt den Löwenanteil der Investitionskosten, die im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag liegen, wobei der Landkreis sich einmalig mit 500 000 Euro am Umbau der Staatsdomäne Talhofs beteiligt. Zusätzlich ist eine Verlustbeteiligung in den ersten fünf Jahren von jeweils maximal 140 000 Euro vorgesehen, wobei das Land das Minus pro Jahr auf jährlich 900 000 Euro taxiert.

Ab 2026 erhöht sich Verlustübernahme des Landkreises

Nach der dem kompletten Ausbau der Erlebniswelt sowie der Integration des bisherigen Heuneburgmuseums in Hundersingen, das im Zuge der Neukonzeption aufgegeben wird, erhöht sich der Zuschuss des Landkreises von 2026 bis zum Jahr 2044 auf jährlich maximal 150 000 Euro. Durch die Beteiligung erhält der Landkreis ein Mitbestimmungsrecht, das sich durch einen Sitz in einem noch zu gründenden Beirat manifestiert. In diesem Gremium wird auch Herbertingen einen Sitz haben, was auch der Kommune ein Vetorecht bei der Änderungen des Grundlagenkonzeptes, der Verleihung der Funde oder Reduzierung der Öffnungszeiten mit sich bringt.

Originalfunde werden dauerhaft auf der Heuneburg ausgestellt

Der Kreistag billigte in seiner ersten virtuellen Sitzung die Finanzvereinbarung zwischen Land und Kreis, denn alle Kommunalverantwortlichen erhoffen sich von der Erlebniswelt für den heimischen Tourismus einen kräftigen Impuls. Landrätin Bürkle freut sich, dass die Originalfunde des Fürstinnengrabes sowie all derjenigen Ausgrabungen, die in einem Umkreis von 15 Kilometern noch getätigt werden, dauerhaft auf der Heuneburg ausgestellt werden: „Die Heuneburg wird so nicht nur die Keltenzeit erlebbar machen, sondern auch historisch sehr bedeutende Funde zeigen.“

Kein Disneyland geplant, sondern Erlebnisraum für alle Besucher

„Gut gemacht“, kommentierte CDU-Fraktionschef Thomas Kugler das Verhandlungsergebnis zwischen Land und Landkreis. „Die Heuneburg ist ein unglaublicher Schatz“, ergänzte FW-Fraktionsvorsitzende Doris Schröter, dass man dort kein „Disneyland“ plane. Grünen-Fraktionschef Johannes Kretschmann sprach von einem „großen Wurf“ und für CDU-Rat Klaus Burger ist es wichtig, dass die Heuneburg für alle Altersgruppen erlebbar wird. Der Kreistag billigte die Vereinbarung, die bis Ende 2044 gilt und bis dahin keine ordentliche Kündigung erlaubt.