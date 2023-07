Ursprünglich hatte man beim Verein des Naturtheaters Waldbühne daran gedacht, das Stück „Das Kalte Herz“ nach Wilhelm Hauffs gleichnamiger Textvorlage zu spielen. Doch dann besann man sich anders. „Bei der derzeitigen Weltlage wollte man dann doch eher etwas Humorvolles auf die Bühne bringen“, sagt Walter Kordovan, Ehrenvorsitzender der Waldbühne von Sigmaringendorf. Er selbst wirkt im Stück mit. Man habe sich zunächst den Film angesehen und dann entschieden, den Stoff auf die Waldbühne zu bringen. Das Publikum hatte sichtlich Spaß an der Komödie „Buona Sera, Mrs. Campbell“ und geizte nicht mit Szenenapplaus. Es war bei herrlichem Wetter ein unterhaltsamer Abend, der das Fernsehprogramm verblassen ließ.

Carla Campbell (Birgit Wolf-Höhn, rechts) teilt sich mit Vittorio (Martin Hahn) nicht nur das Bett, sondern auch mal eine Ape mit leichten Startschwierigkeiten bei der Premiere. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Als die Italienerin Carla (Birgit Wolf-Höhn) süße 16 Jahre alt war, hatte sie sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs gleich mit drei amerikanischen GIs eingelassen und ein Kind bekommen. Wer der Vater war, das interessierte zunächst nicht. 20 Jahre lang hat Carla die Dollar-Schecks kassiert. Natürlich heimlich und von allen dreien. Und sie gab sich als Witwe des gefallenen Captain Campbell aus. Dafür gab es vom Staat eine Rente. Jetzt droht der Schwindel aufzufliegen. Anlässlich eines Veteranentreffens wollen die Papis endlich ihre große Tochter sehen. Und die schöne Carla. Und das, obwohl sie ihre Frauen und auch die Kinder mitgebracht haben. Das Verwirrspiel kann beginnen. Und das tut es auch mit einer überragenden Birgit Wolf-Höhn, die es in Sigmaringendorf mit Gina Lollobrigida (sie galt einmal als Sexsymbol des italienischen Films) aus dem Film des Jahres 1968 aufnehmen musste und diese Aufgabe mit Bravour meisterte. Gina Lollobrigida verstarb im Januar dieses Jahres.

Alexander Ziser, Tobias Christian und Harald Hahn spielen vermeintliche Väter. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Ex-Liebhaber wollen Tochter sehen

Mrs. Campbell gelingt es zunächst, mit viel Raffinesse und noch mehr Glück, die schwierige Situation nach Ankunft ihrer Exliebhaber zu meistern. Wirklich fatal wird es erst, als die Ehefrauen den stolzen Vätern auf die Schliche kommen und Mrs. Campbells Lebensgefährte Vittorio (Matthias Hahn total verliebt aber mit eigenem Willen) die Geduld verliert. Dass es ein Happy End gibt, das ist klar. Doch der Weg dahin ist für Corporal Phil Newman (Harald Hahn), Lieutenant Justin Young (Tobias Christian) und Sergeant Walter Braddock (Alexander Ziser) ein nicht einfacher.

Vittorio, Tochter Gia (Annika Häberle), Rosa (Angela Sauter) und Carla (von links). | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die drei Veteranen haben das Problem der Vaterschaft viele Jahre mit Dollars gelöst, aber sie sind nicht nachtragend. Diese angeblich amerikanische Eigenschaft hilft mit, dass die vermeintliche Tochter Gia, die mit einem deutlich älteren und auch noch verheirateten Mann nach Brasilien auswandern will, doch in Italien bleibt und ab und zu mal über den großen Teich zu einem Vaterbesuch reisen wird. Annika Häberle pendelt zwischen Verzweiflung und Unverständnis ihrer Mutter gegenüber. Doch wer weiß schon, wie es nach dem Krieg war, wenn eine junge Frau schwanger von einem GI wurde und dann ohne Mann, dafür aber mit Kind, in einer Gesellschaft leben musste, wo sie als Aussätzige behandelt wurde. Mit einem gefallenen Soldaten als Vertreter einer Siegermacht war das einfacher. Also hat Mrs. Campbell nur das getan, was sie für opportun gehalten hat. Wie viele Komödien hat auch dieses Stück auch einen nachdenklich machenden Aspekt.

Das Publikum hatte jede Menge Spaß bei der Aufführung. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Autorin Viktoria Schubert konnte zur Premiere nicht kommen, schickte aber ein Grußwort. „Ich bin sicher, dass ihr einen unterhaltsamen Abend auf die Bühne bringt“, schrieb die 61-Jährige. Und da wollte wohl niemand widersprechen. Sie hat das Stück mit den gutgläubigen Vätern aus Amerika, dem Padre Constanzo von San Forino (Josef Stehle könnte ein Bruder von Don Camillo sein), der treuen Dienerin Rosa (Angela Sauter resolut, loyal und durchaus geduldig) und der ehrwürdigen Signora Campbell, die mit einer dreifachen Lüge durchs Leben geht, auch in Plattdeutsch veröffentlicht.

Als eines Tages die Wahrheit ans Licht kommt, und Carla die ganze Moral, auf die sie so viel gegeben hat, über den Haufen wirft, erkennt sie den Wert eines Menschen, den sie beinahe übersehen hätte. Vittorio hat die Frau echt verdient.

Man kann sich fragen, was nun das Beste an der Aufführung ist. Sind es die Kulissen, die Kostüme, die Dialoge oder die Schauspieler? Das überaus komplexe und kreative Miteinander macht es aus, dass die Waldbühne zu den erfolgreichsten Laientheatern zählt.