Zwölf Flaschen Bier in seinem Rucksack versteckt hatte ein 37-jähriger Ladendieb, als er in einem Discounter von einem Sicherheitsmitarbeiter nach Passieren der Kasse angesprochen wurde. Der Angestellte hatte den Mann beobachtet, wie er das Bier in seinem Rucksack versteckte und an der Kasse nur einen Artikel bezahlte. Als der Security-Mitarbeiter die Polizei rief, versuchte der 37-Jährige zu flüchten. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Sicherheitsmitarbeiter den Ladendieb zu Boden bringen und mithilfe eines weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der mutmaßliche Dieb versuchte unterdessen, den Angestellten zu beißen und zu bespucken. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.