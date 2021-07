von Sk

Ein Taubenküken löste am Montagabend, 12. Juli, gegen 21.30 Uhr im Mühlbergtunnel in Sigmaringen einen Einsatz der Polizei aus. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierschutzes hatte zuvor einen Hinweis erhalten, dass im Mühlbergtunnel ein Taubenkind aus dem Nest gefallen sei und nun auf dem Seitenstreifen sitzen würde. Durch die Polizei wurde der Tunnel in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt, sodass die Frau das Küken aus seiner misslichen Lage befreien und in Obhut nehmen konnte.