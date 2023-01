Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, ein fahrauffälliges Fahrzeug, welches im Stadtgebiet Bad Saulgau geradeaus über einen Kreisverkehr und dann auf der B 32 in Richtung Herbertingen fuhr. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel aus Pfullendorf konnten das besagte Fahrzeug, ein Nissan Qashqai, kurze Zeit später auf der B 32, Höhe Herbertingen, anhalten und kontrollieren. Bei der 63-jährigen Fahrerin konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten an Ort und Stelle den Führerschein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Frau war nachts im Allgäu losgefahren

Durch das Überfahren des Kreisverkehrs entstand geringer Flurschaden, der Nissan Qashqai wurde durch diesen Unfall nur leicht beschädigt. Ermittlungen ergaben, dass die 63-Jährige ihre Fahrt in Isny im Allgäu begann. Was die Frau Mitten in der Nacht im Landkreis Sigmaringen wollte, teilte die Polizei nicht mit. Da an dem Nissan Qashqai mehrere Unfallbeschädigungen festgestellt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auf der Fahrt von Isny im Allgäu bis nach Bad Saulgau zu weiteren kleineren Unfällen kam. Die Ermittlungen hierzu dauern an.