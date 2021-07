Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission erhalten alle Personen, die bei einer Erstimpfung mit dem Vakzin Astrazeneca geimpft wurden, bei ihrer Zweitimpfung seit dem 3. Juli den mRNA-Impfstoff Biontech oder Moderna, informiert das Landratsamt. Im Impfzentrum Hohentengen können Impfwillige zwischen 7 und 20 Uhr vorbei kommen. Impflinge, die vor dem 19. Juli den Zweittermin vorziehen wollen, müssen dafür einen triftigen Grund haben und dies auch belegen. Folgende Mindestabstände zwischen den Impfungen sind einzuhalten. Wer an beiden Terminen Biontech erhält muss drei Wochen Abstand haben, wer an beiden Terminen Moderna erhält vier Wochen und wer Astrazeneca als Erstimpfung hatte und nun Biontech oder oder Moderna will, muss ebenfalls vier Wochen abwarten. Fragen zum bereits gebuchten Zweittermin werden unter Tel. 0 75 71/102 64 66 oder impftermin@lrasig.de beantwortet.