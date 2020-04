Anfang März hat der Landkreis Sigmaringen damit begonnen, das Berufsschulzentrum in Bad Saulgau energetisch zu sanieren. Für 15,6 Millionen Euro soll der Gebäudekomplex mit 850 Schülern bis November 2021 zum Energiesparbau werden. Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt man damit 400 000 Euro unter den geplanten Kosten von 16 Millionen Euro. Um 74 Prozent soll der CO²-Ausstoß dann gegenüber dem jetzigen Zustand sinken. Der offizielle Spatenstich musste wegen der Kontaktbeschränkungen nun entfallen, informiert die Kreisverwaltung.

Schule wird barrierefrei

Die geschlossenen Wandflächen im Erdgeschoss werden mit Keramikplatten, die Wandflächen in den Obergeschossen mit Schiefertafeln verkleidet. Die verglasten Bereiche werden als Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Festverglasung und Aluminiumfenstern ausgeführt. Klassenzimmer, Sanitärräume und innen liegende Räume werden mit einer Zu- und Abluftanlage ausgestattet. Der Aufzug wird bis ins zweite Obergeschoss verlängert. Das Gebäude wird somit barrierefrei. Die Mensa wird in der bisherigen Form als Frischküche modernisiert. Sie bietet nach dem Umbau rund 110 Sitzplätze.

Schulzentrum wird zum Energiespargebäude

Auf dem Dach der Willi-Burth-Schule wird eine Photovoltaikanlage mit über 1071 Quadratmetern installiert. Sie erzeugt rund 185.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. PV-Anlage und Sanierung sparen rund 121 Tonnen CO² jährlich ein. Mit der Zusatzdämmung aus Steinwolle und der Erneuerung der Dachdämmung wird bei der energetischen Sanierung ein KfW 70-Standard erreicht. „Das Schulzentrum wird zum Energiespargebäude. Wir bieten den Schülerinnen und Schülern ein attraktives Lernumfeld und tun etwas Gutes für unsere Umwelt. Wir investieren also im doppelten Sinne gut in die Zukunft unseres Landkreises“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle.

Die Hälfte der Baukosten wird vom Land übernommen

Bereits 2009 und 2010 wurden rund 3 Millionen Euro investiert, allerdings standen dann keine Fördermittel mehr zur Verfügung. Als im Jahr 2018 wieder Fördermittel verfügbar waren, stellt der Kreis als einer der Ersten im Land einen Antrag. Von den förderfähigen Baukosten von 14 Millionen Euro wird die Hälfte gefördert – eine außergewöhnlich hohe Summe. „Fast 16 Millionen Euro für Bildung und Klimaschutz. Das zeigt, wo wir im Kreis unsere Prioritäten setzen“, so Bürkle. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie halten sich bisher in Grenzen. Für einen aus Italien angeforderten Turmdrehkran konnte Ersatz gefunden werden. Die Firmen haben ihre Schichtpläne angepasst, erläutert Helmut Göppel-Wentz, der Leiter des Fachbereichs Liegenschaften und Technik im Landratsamt. Bis auf den Bereich der Werkstatt Raumausstatter sind alle Bereiche der Willi-Burth-Schule von den Arbeiten tangiert. Da die Bauarbeiten aufgrund des Volumens nicht ausschließlich in die Ferien gelegt werden können wird es zwar keine Einschränkungen, aber doch Beeinträchtigungen geben.