Vertreter der Kreistagsfraktionen von CDU, Freie Wähler und SPD sowie Landrätin Stefanie Bürkle wollen die Planvorgaben des Regionalplanes erläutern und deren Notwendigkeit aus Sicht der Kommunen und des Landkreises darlegen. Kritik entzündet sich vor allem am Flächenverbrauch für die geplante Ausweisung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten.

Wie wird sich die Region Bodensee-Oberschwaben und damit der Kreis Sigmaringen in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln? Wo werden neue Wohngebiete ausgewiesen und an welchen Standorten sollen Gewerbebetriebe ansiedeln? Welche Rohstoffe sollen in