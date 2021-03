Seit dem 22. Februar bietet die Stadt Mengen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Mengen und dem DRK-Ortsverband kostenlose Corona-Schnelltests für Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter der Kindertagesstätten und Schulen an, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung über die Erweiterung des Testangebotes. Seit dem 2. März wurde dieses Angebot für die sogenannten vulnerablen Personengruppen und um einen weiteren Tag erweitert. Dieses Angebot wird nun ein weiteres Mal ausgeweitet. Ab Freitag, 12. März, können sich nun alle Bürger der Stadt Mengen und der Stadt Scheer einmal wöchentlich kostenlos und ohne Voranmeldung an der Pop-Up Teststelle auf den Covid-19-Virus testen lassen. Die Testabnahme findet dreimal wöchentlich, jeweils dienstags, freitags und sonntags ab 18 Uhr statt.

Formulare können auf Homepage der Stadt heruntergeladen werden

Voraussetzungen für die Testung ist, dass die Personen keine Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2-Erreger haben und sie die erforderlichen Formulare ausgefüllt zur Testung mitbringen. Die Dokumente können auf der Homepage der Stadt Mengen (www.mengen.de) heruntergeladen werden. Erforderlich sind ein vorausgefülltes Testprotokoll sowie bei Bedarf eine Testbescheinigung (zum Beispiel für den Arbeitgeber, Besuch eines Pflegeheims, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, bei denen eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht dauerhaft getragen werden kann).

Keine Voranmeldung für den Test erforderlich

Die Abnahme des Tests erfolgt über ein Drive-In-Verfahren. An vier Abnahmestellen können bis zu 300 Personen je Stunde getestet werden, so dass es kaum zu Wartezeiten kommt. Insgesamt sind je Abnahmetag 16 medizinisch geschulte Mitarbeiter der Feuerwehr und des DRK Mengen im Einsatz.

„Bitte bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug sitzen und halten Sie die Unterlagen zu den folgenden Testzeiten an der Ablachhalle Mengen bereit: 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28. und 30. März, jeweils ab 18 Uhr“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadt Mengen.