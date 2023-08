Der Fachbereich wurde unter Leitung von Chefärztin Natasha Kostadinovska seit Oktober 2022 aufgebaut, informiert die SRH-Geschäftsführung über die Eröffnung der Klinik für Geriatrie im Neubau des Krankenhauses Sigmaringen.

Stationäre akutgeriatrische Behandlung

Älter werden bedeutet manchmal, sich vielen Herausforderungen stellen zu müssen. Die Mobilität nimmt ab, ebenso die Selbsthilfefähigkeit, im schlimmsten Fall kommt es zum Verlust der Selbstständigkeit. Häufig bestehen mehrere Krankheiten gleichzeitig, die den funktionellen Zustand noch verschlechtern können.

Im Krankenhausneubau ist die Klinik für Geriatrie untergebracht. | Bild: Volk, Siegfried

Die Akutgeriatrie als Teil der Altersmedizin befasst sich mit diesen Problemen und richtet sich an diejenigen Patienten, welche eine akute Erkrankung entwickelt und dadurch ihre Selbsthilfefähigkeit und oder Mobilität verloren haben. Meist sind die Patienten älter als 65 Jahre. Akute Erkrankungen sind beispielsweise Verschlechterung einer Herz- oder Nierenschwäche, Infektionen wie Lungen- oder Blasenentzündungen, neurologische Erkrankungen wie Schlaganfälle oder Morbus Parkinson, Blutdruck-/ Blutzucker- Entgleisungen oder Stürze und Alterstraumatologie.

Enge Vernetzung mit anderen Fachbereichen der Klinik

„Das Ziel unserer Behandlung in die Überwindung der akuten Erkrankung, die Wiederherstellung bestmöglicher Selbsthilfefähigkeit und die Verhinderung von Abhängigkeiten“, erklärt Chefärztin Natasha Kostadinovska.

„Hierfür engagiert sich unser Team aus speziell weitergebildeten Ärzten, Pflegefachkräften, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen und Sozialarbeitern, welches die Bedürfnisse der Patienten durch einen multiprofessionellen Ansatz abdeckt. Damit sie auch bei Mehrfacherkrankungen die bestmögliche Behandlung erhalten, arbeiten wir als geriatrisches Team eng vernetzt mit anderen Fachbereichen im Klinikum zusammen.“

Prüfverfahren des medizinischen Dienstes

Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Klinik für Geriatrie war das Bestehen eines Prüfverfahrens, welches vom Medizinischen Dienstes Baden-Württemberg durchgeführt wird. Hierbei wird begutachtet und bewertet, ob alle personellen, medizinischen und ausstattungsrelevanten Kriterien erfüllt sind, um eine geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung anzubieten und mit den Krankenkassen abrechnen zu können. Die geriatrische Akutklinik in Sigmaringen hat diese strengen Prüfbestimmungen alle erfüllt. Damit ist die Komplexbehandlung für das gesamte Spektrum an geriatrischen Erkrankungen, Syndromen und Alterstraumatologie möglich. Dabei werden nicht nur bestimmte Symptome behandelt, sondern der Gesamtzustand der Patienten in die medizinische Begutachtung und Behandlung einbezogen, damit sie so lange wie möglich ihre Autonomie im Alltag bewahren können.