Hauptrednerin Hanna Binder von Verdi Baden-Württemberg habe in ihrem Vortrag klar gemacht, dass es wegen des drastischen Rückgangs der Reallöhne, wegen der schrumpfenden Kaufkraft bei ansteigender Inflation sowie den explosiv angestiegenen Energiekosten nur um reine Lohnrunden gehen konnte, um den offenkundigen Wohlstandsverlust abzumildern. Hanna Binder habe die ungewöhnlichen gemeinsamen Aktionen verteidigt, die mit der Graswurzelbewegung Fridays for Future getroffen wurden. Aber auch die zwischen Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG), die Ende März Züge und Busse lahmgelegt hatten. Binder findet das Ergebnis des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst akzeptabel, der eine Zahlung von 1240 Euro im Juni vorsieht, von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 sollen dann jeden Monat weitere 220 Euro folgen. Weitere Erhöhungen folgen ab März 2024. Dem müssen die Mitglieder am 12. Mai über eine digitale Befragung noch zustimmen. Auch in Sigmaringen hatten sich die Beschäftigten des in privater Trägerschaft stehenden SRH-Krankenhauses mit ihren Streikaktionen und Forderungen nach höherer Entlohnung erfolgreich durchgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Binder erinnerte an den 2. Mai vor 90 Jahren, als das Terrorregime der Nazifaschisten alle Gewerkschaftsbüros des ADGB gestürmt und deren Funktionäre verhaftet und verschleppt hat, um die Gewerkschaften gleichzuschalten. Heutzutage seien die Gewerkschaften besser gewappnet, sagte die ausgebildete Juristin. „Wir lassen uns im Streikrecht nicht mehr unterkriegen“, gab sich die Verdi-Spitzenfrau gegen Einschränkungswünsche von Union- und Grünen-Anhängern kämpferisch. Sie machte sich für kollektive Solidarität aber auch für den individuellen Beistand in Rechtsfragen zur beruflichen Existenz und zum Arbeitsplatz stark. „Die Wut wächst und die Gewerkschaften sind in diesem Jahr konfliktfreudiger geworden. Diese Tendenz von großen Arbeitskämpfen dürfte sich weiter fortsetzen“, schloss der DGB-Kreisvorsitzende Jürgen Witt sein Resümee aus der Veranstaltung.