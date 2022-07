Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann mit jeweils einem Stein eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Hauptstraße sowie ein abgestelltes Auto beworfen hatte. Im weiteren Verlauf trat der Vandale mit dem Fuß gegen einen weiteren Wagen. Der Schaden beträgt insgesamt rund 8000 Euro. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam und fanden bei ihm eine Tüte mit Betäubungsmitteln. Die restliche Nacht musste der Mann in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun nicht nur mit mehreren Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch mit einer Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung rechnen.