Kreis Sigmaringen vor 8 Stunden

Junge Flüchtlinge kommen selten allein

Situation von Ukrainern in der LEA Sigmaringen ist am Montag, 11. Juli, Thema in der Jugendhilfeausschuss-Sitzung des Kreistages. Die Betreuung durch Fachkräfte stellt sich als zeitaufwendig dar.