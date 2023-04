Zu einem Familienstreit, der zu eskalieren drohte, wurde die Polizei am Dienstag gegen 10 Uhr in die Josef-Sugg-Straße nach Bad Saulgau gerufen, teilt die Polizei mit. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war mit einem Familienangehörigen derart in Streit geraten, dass die Beamten ihn in eine Fachklinik bringen mussten. Statt die Streife zur Klinik zu begleiten, nahm der Junge die Beine in die Hand und flüchtete. Ein Polizist und ein Familienmitglied verfolgten den Jugendlichen und konnten ihn in der Kaiserstraße einholen und festhalten. Dabei spuckte der 14-Jährige dem Beamten ins Gesicht und schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf. Zudem beleidigte er mehrere Polizisten bei den weiteren Maßnahmen mit derben Ausdrücken. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht und muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen, heißt es abschließend in der Polizeimitteilung.