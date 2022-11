Die im September günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes hat sich in den zurückliegenden vier Wochen fortgesetzt, informiert die Agentur für Arbeit Balingen, dass der Arbeitslosenbestand im Oktober um 2,0 Prozent auf 6710 gesunken ist. Die Zahl der Arbeitslosen ging innerhalb der vergangenen vier Wochen um 140 zurück, allein bei den Jüngeren unter 25 Jahren um 70.

Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen sinkt

„Ohne die Folgen des Ukraine-Krieges wäre die Arbeitslosigkeit noch deutlicher gesunken“, kommentiert Anke Traber, Chefin der Agentur für Arbeit Balingen, die aktuellen Zahlen. „Der Oktober ist für uns traditionell kein schlechter Monat“, so Traber weiter. „Der trotzdem nur geringe Rückgang bei Frauen, Ausländern und in der Grundsicherung beruht vor allem auf der Betreuung ukrainischer Geflüchteter in den Jobcentern. In der Arbeitslosenversicherung ist dagegen ein deutlich stärkeres Sinken der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Besonders profitieren davon derzeit vor allem wie jedes Jahr nach dem Sommeranstieg die jüngeren Arbeitslosen“, so Traber weiter. 590 der derzeit gemeldeten Arbeitslosen sind unter 25 Jahre alt. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe ist seit September um mehr als ein Zehntel zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt derzeit bei 2,9 Prozent, bei den unter 20-Jährigen sogar nur bei 2,2 Prozent. Der Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Balingen umfasst den Zollernalbkreis und den Landkreis Sigmaringen.

60 Arbeitslose im Kreis Sigmaringen weniger

Im Landkreis Sigmaringen ist die Arbeitslosigkeit verglichen mit dem September um 2,3 Prozent zurückgegangen. 60 Arbeitslose weniger ergeben eine Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent. 2410 Menschen sind derzeit im Landkreis Sigmaringen arbeitslos gemeldet. Davon werden 1070 von der Agentur für Arbeit und rund 1340 vom Jobcenter in Sigmaringen betreut. Im Zollernalbkreis sind knapp 4300 Personen arbeitslos, 80 bzw. 1,8 Prozent weniger als noch vor einem Monat. Für den gesamten Arbeitsagenturbezirk errechnet sich daraus eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent. Sie ist um ein Zehntel niedriger als im September.

Mehr als 1000 neue Stellen

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist sowohl im Vormonats- als auch im Vorjahresvergleich stark gestiegen. 1030 neue Stellen meldeten die heimischen Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im Oktober. Insgesamt hat die Agentur seit Jahresbeginn mehr als 8200 Stellenangebote erfasst. Davon sind derzeit noch rund 5250 frei. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER vor wenigen Tagen hatte Traber den Fachkräftemangel als das wichtigste Problem benannt,