Der Landkreis Sigmaringen hat rund 132 000 Einwohner, und dank des boomenden Arbeitsmarktes hat sich die Zahl der Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, in den vergangenen Jahren stetig verringert. Das Jobcenter, das für Bezieher von HartzIV-Leistungen zuständig ist, betreut derzeit rund 3600 Betroffene. Seit 1. Juli leitet Matthias Frank die Behörde und mit seinem Amtsantritt trat eine gesetzliche Änderung in Kraft, die ihn und seine 50 Mitarbeiter, darunter viele Teilzeitkräfte, seitdem enorm fordert: Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten seit 1. Juli Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, sprich HartzIV. Angesichts der Sprachbarrieren gestaltet sich die Antragsstellung sehr zeitaufwändig, wie Frank in einem Pressegespräch im Landratsamt Sigmaringen schilderte. Mit dabei waren Anke Traber, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Balingen und Torsten Schillinger, Sozialdezernent des Landkreises Sigmaringen.

Schwierige Vermittlung in Jobs: Sprachbarrieren und fehlende Kinderbetreuung

Zu Beginn der Flüchtlingswelle fuhren Jobcenter-Teams in die Gemeinschaftsunterkünfte, um dort Anträge auszuhändigen und wieder entgegenzunehmen. „Nur so konnten die großen Antragszahlen beherrscht werden“, erklärt Frank, dass nun im Jobcenter Gruppeninformationen stattfinden, wobei man als Dolmetscherin eine russischsprachige Frau anstellen konnte. Auf die SÜDKURIER-Frage, warum nicht geflüchtete Ukrainer hier mitarbeiten können, erläutert der Geschäftsführer, dass er dies schon mehrfach versuchte. Aber die Arbeitsaufnahme der zumeist weiblichen Flüchtlinge scheitere häufig an den mangelnden Sprachkenntnissen und der fehlenden Kinderbetreuung, erklärte Arbeitsagenturchefin Anke Traber. Wobei nach ihrer Überzeugung die Behebung des aktuellen Arbeitskräftemangels nur gelingt, wenn man das Potenzial der Frauenarbeitskraft nutzt, ebenso wie die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland. Denn klar sei, dass der demografische Wandel, sprich die Alterung der Bevölkerung und das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt, das Beschäftigungsproblem noch verschärften.

Vermittlungserfolge für Langzeitarbeitslose

Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes sei derzeit so groß, dass es häufiger gelinge, früher chancenlose Alg-II-Bezieher wieder in reguläre Jobs zu bringen. Matthias Frank ist überzeugt, dass ohne Flüchtlingswelle sich die Gesamtzahl der HartzIV-Empfänger im vergangenen Jahr nochmals verringert hätte.

Betreuung von Langzeitarbeitslosen sollen noch personenbezogener werden

Um noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen, wollen Jobcenter und Arbeitsagentur neue Wege gehen, wobei Betroffene individuell durch Spezialisten betreut werden sollen, bis hin zum Einzelcoaching. Diese Fachexpertise müsse man allerdings extern einkaufen, denn für Jobcenter-Mitarbeiter wäre dies nicht leistbar, wenn sie 150 bis 250 Menschen zu betreuen haben, ergänzte Mattias Frank und verhehlte nicht, dass die Behörde im vergangenen Jahr auch mit einer starken Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen hatte.

Einführung des Bürgergelds wird Behörde stark fordern

Viel Arbeit erwarten die Verantwortlichen durch die geplante Einführung des Bürgergeldes, das ab 2023 HartzIV ablösen soll. Sorgen ihnen die politisch motivierte Idee, Beziehern von Bürgergeld diese Geldleistung sanktionslos zu überweisen. „Dann haben wir im Prinzip das bedingungslose Grundeinkommen“, formuliert Anke Traber. „Das Prinzip Fördern und Fordern muss weiter gelten“, sagt Matthias Frank. Bezieher von Arbeitslosengeld I, also einer Versicherungsleistung, würden sanktioniert, obwohl die Betroffenen oftmals jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hätten. Nun sei geplant, dass Bezieher von Bürgergeld, also einer staatlichen Transferleistung, künftig keine Sanktionen befürchten müssten. Wenn das der Wille von Gesellschaft und Politik sei, müsse die Behörde dies so handhaben, ergänzt die Geschäftsführerin. Aktuell seien der Arbeitsagentur Balingen, die den Landkreis Sigmaringen und Zollernalbkreis betreut, rund 5000 offene Stellen gemeldet, wobei Firmen viele vakante Jobs gar nicht mehr meldeten. Erste Schatten sieht die Arbeitsamtschefin durch die krisenhaften Entwicklungen, denn man höre von Unternehmensseite das Wort „Kurzarbeit“ häufiger, wobei es noch keine Anträge gebe.