Am Montag liegt die Inzidenz im Landkreis Sigmaringen bei 90,2. Grundsätzlich haben Bund und Länder den Lockdown bis zum 28. März verlängert. Was gilt aktuell im Kreis Sigmaringen?

Gibt es aktuell eine Ausgangsbeschränkung im Kreis Sigmaringen?

Nein. Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes wurde auch der 7-Tage-Inzidenzwert für mögliche regionale Ausgangbeschränkungen von 50 auf 100 angehoben. Somit besteht im Landkreis Sigmaringen keine Ausgangsbeschränkung. Das kann sich aber schnell ändern. Sollte die Inzidenz drei Tage lang in Folge über 100 liegen, kann Landrätin Stefanie Bürkle eine Ausgangsbeschränkung veranlassen.

Wie lange gelten die Lockerungen im Kreis Sigmaringen?

Die Inzidenz ist entscheidend. Steigen die Inzidenzen in Landkreisen, die vorher unter 100 waren über diese Grenze, werden sämtliche zuvor eingesetzten Lockerungen außer Kraft gesetzt. Das Landratsamt kann eine entsprechende Verfügung erlassen.

Wo kann ich mich testen lassen?

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden Württemberg hat hier Schwerpunktpraxen und Testzentren im Kreis Sigmaringen aufgelistet. Wer sich testen lassen will, muss vorher anrufen. Termine in der Fieberambulanz in Sigmaringen bekommt man über den Hausarzt.

Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sind wieder möglich. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare die nicht zusammenleben gelten trotzdem als ein Haushalt.

Was gilt, wenn unser Haushalt größer ist als fünf Personen?

Sollte ein Haushalt bereits aus fünf oder mehr Personen über 14 Jahren bestehen, so darf sich dieser Haushalt mit einer weiteren nicht dem Haushalt angehörigen Person treffen.

Welche Geschäfte im Kreis Sigmaringen haben wieder ganz geöffnet?

Seit Montag dürfen Buchhandlungen, Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau- und Raiffeisenmärkte wieder ihr komplettes Sortiment anbieten. Hier gelten ebenfalls die Hygieneauflagen für den Einzelhandel. Neben der Maskenpflicht gilt beispielsweise, dass nur eine bestimmte Anzahl an Kunden das Geschäft betreten darf.

Öffnen Fitnessstudios wieder?

Ja. Allerdings gilt es folgendes zu beachten: Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen (ohne Schwimmbäder) ist für den Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt.

Darf mein Kind wieder im Jugendfußball trainieren?

Prinzipiell ja. Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien möglich. Die Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist in keinem Fall erlaubt. Die Vereine entscheiden also selbstständig ob sie das Training in Kleingruppen im Freien wieder aufnehmen wollen. Das Training muss aber draußen stattfinden.

Macht mein Kosmetikstudio auf?

Ja. Bis zu einer Inzidenz von 100 sind körpernahe Dienstleistungen wieder erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Bei den Behandlungen müssen Kunden und Mitarbeiter eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung keine Maske getragen werden kann, müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen. Für die Mitarbeiter braucht es ein Testkonzept.

Dürfen Friseure wieder alle Dienstleistungen anbieten?

Ja. Friseurbetriebe und Barbershops dürfen wieder alle Dienstleistungen anbieten. Auch hier gilt die Regel: Maske ist Pflicht. Wer keine Maske tragen kann muss einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen.

Hat der übrige Einzelhandel auch wieder geöffnet?

Der Einzelhandel darf sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. Kunden können nach vorheriger Terminabsprache sich in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter gleichzeitig anwesend sein. In einem Geschäft mit 420 m² Verkaufsfläche, dürfen also gleichzeitig zehn Kunden nach vorheriger Terminabsprache anwesend sein. Außerdem müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden zur Nachverfolgung

Machen Museen und Büchereien im Kreis Sigmaringen wieder auf?

Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten besucht werden.

Was gilt für Hochzeiten?

In den Standesämtern im Kreis Sigmaringen gilt, dass bei einer Trauung wieder zehn Personen teilnehmen dürfen. Die Kinder des Brautpaares zählen nicht zu den zehn Personen.

Ich benötige für meinen Führerschein dringend einen Erste-Hilfe-Kurs. Kann er stattfinden?

Ja, Erste-Hilfe-Kurse sind wieder möglich. Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmer einen negativen Schnell- oder Selbsttest haben.

Wann gibt es weitere Lockerungen?

Wenn die Inzidenz im Kreis mehrere Tage unter 50 fällt, gibt es neue Lockerungen. Sollte das der Fall sein, informiert das Gesundheitsamt rechtzeitig. Derzeit steigt die Inzidenz im Kreis Sigmaringen.