Das Infektionsgeschehen im Landkreis Sigmaringen beruhigt sich weiter. Am 26. Mai lag die Inzidenz erstmal seit 26. Februar wieder unter 50. Noch vor einer Woche betrug die 7-Tage-Inzidenz 74, vor zwei Wochen 110. Zu Monatsbeginn lag sie bei 189. „Die Infektionen gehen zurück, wenn zuletzt auch nicht mehr ganz so rasch“, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Gesundheitsamt informiert am 30. Mai über mögliche Lockerungen

Dieser Rückgang erlaubt dann ab kommenden Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen, die in ganz Baden-Württemberg für alle Landkreise mit einer Inzidenz unter 50 durch die Corona-Verordnung gleich geregelt sind. Liegt die Inzidenz laut RKI an fünf aufeinander folgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 50, treten die ergänzenden Lockerungen am Tag nach der amtlichen Feststellung in Kraft. Mittwoch, 26. Mai, war der erste Tag. Bleibt die Inzidenz bis zum kommenden Sonntag, 30. Mai, konstant unter 50, wird das Gesundheitsamt dies am Sonntagvormittag amtlich feststellen, dann könnten ab Montag, 31. Mai die neuen Regeln in Kraft treten.

Selbsttests der Kunden vor Ort können anerkannt werden

Möglich wären dann ab Montag, 31. Mai, Treffen mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten zulässig. Kinder bis 13 Jahre, Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Im Einzelhandel ist Einkaufen wieder ohne Negativtest und mit einer größeren Kundenzahl möglich. Archive, Büchereien, Gärten, Galerien und Museen können ohne vorherige Terminbuchung und ohne Testpflicht öffnen. Für den Besuch der Innen- und Außengastronomie ist weiterhin ein Negativtest notwendig. Hierbei sind auch Selbsttests der Kunden direkt vor Ort möglich, sofern die Probenentnahme und Auswertung von einer geeigneten Person überwacht wird.

Steigt die Inzidenz an drei Tagen in Folge wieder über 50, müssen die Öffnungsschritte zurückgenommen werden.