Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg informieren in einer gemeinsamen Mitteilung über den Vorfall. Zunächst soll der 18-Jährige sein Opfer in ein Gespräch verwickelt haben. Im Verlauf der Unterhaltung soll er dann unvermittelt auf den 27-Jährigen eingeschlagen haben, sodass dieser benommen zu Boden ging. Der Beschuldigte soll dann das Mobiltelefon, Bargeld und den Rucksack seines Opfers an sich genommen haben. Ein 26-Jähriger beobachtete den Vorfall und wollte eingreifen, wurde aber vom Täter auch geschlagen. Eine Polizeistreife konnte den Flüchtigen im Stadtgebiet nach kurzer Zeit festnehmen. Der Haftrichter erließ Haftbefehl.