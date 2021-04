Ein Anrufer hatte über Notruf einen etwa fünf Jahre alten Jungen gemeldet, der in einem Waldgebiet von einem Mini Van zurückgelassen worden sein soll. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet, begann die Polizei am Donnerstagabend mit einer Suche nach dem Jungen. Nachdem diese im Waldgebiet um Heudorf und Blochingen erfolglos war und Dunkelheit einsetzte, wurde ein Polizeihubschrauber kurzzeitig mit in die Maßnahmen eingebunden. Gegen 22 Uhr wurde die Aktion abgebrochen, weil bis zu diesem Zeitpunkt auch keine entsprechende Vermisstenmeldung bei der Polizei eingegangen war.