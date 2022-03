von Siegfied Volk

Da die Nachfrage nach Impfungen nachlässt, werden die Impfangebote im Kreis Sigmaringen angepasst: Ab April werden freitags und samstags Impfungen im Landratsamt angeboten, der Impfstützpunkt im ehemaligen Medimax-Gebäude in Sigmaringen schließt. Am 31. März wird hier letztmals geimpft, wie das Landratsamt mitteilt. Von Dezember bis heute wurden 80.600 Impfungen in Impfzentren, Praxen und bei mobilen Aktionen im Kreis registriert.

Niedergelassene Ärzte impfen 32.000 Dosen

Mitte Januar hatte das Impf-Interesse nachgelassen, ab Februar bestand nach Angaben der Kreisbehörde kein Bedarf mehr an Impfaktionen in Gemeinden. In den vergangenen beiden Monaten gab es noch 9300 Impfungen. Die SRH-Kliniken konnten in den Krankenhäusern in Bad Saulgau und Pfullendorf 11.400 Menschen Impfungen anbieten. Die niedergelassenen Ärzte verabreichten 32.000 Dosen. Claudia Wiese, die als Erste Landesbeamtin das Angebot koordinierte, zieht ein positives Fazit: „Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dass wir innerhalb weniger Wochen ein Impfangebot auf die Beine stellen konnten, das rund 80.600 Impfungen ermöglichte. Viele Mitarbeitenden, allen voran Willi Römpp und Professor Franz Konrad als Leiter, arbeiteten auch an Wochenenden und Feiertagen. Innerhalb kürzester Zeit haben auch die SRH Kliniken Angebote in Bad Saulgau und Pfullendorf geschaffen. Zusätzlich haben auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte alle Kraft aufgewendet, um selbst an Wochenenden Impfungen anzubieten.“

Geimpft wird im Eingangsbereich des Landratsamtes

Im Impfstützpunkt im ehemaligen Medimax-Gebäude wird noch diese Woche bis einschließlich Donnerstag von 13 bis 20 Uhr geimpft. Impfen ohne Termin ist möglich. Ab April wird im Zimmer der Hebammensprechstunde im Eingangsbereich des Landratsamtes in Sigmaringen freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geimpft. Eine Terminreservierung ist erwünscht, Impfungen sind aber auch ohne Terminvereinbarung möglich. Fünf- bis Elfjährige können sich samstags von 10 bis 14 Uhr impfen lassen.