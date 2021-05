Kreis Sigmaringen vor 9 Stunden

Im Kreis Sigmaringen wird Einkaufen einfacher und mehr Menschen können sich treffen

Das Gesundheitsamt hat am 30. Mai amtlich festgestellt, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag. Damit treten ab Montag, 31. Mai, weitere Erleichterungen in Kraft.