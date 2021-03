In der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen sind aktuell sechs Personen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Im Unterbringungsbereich sind derzeit 308 und im Separierbereich 150, also insgesamt 458 Bewohner untergebracht. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Familien mit Kindern, Paare und allein reisende Männer.

Testung durch mobile Corona-Teststation CoVLAB

Das mobile Testlabor CoVLAB. | Bild: Regierungspräsidium Tübingen

Das CoVLAB ist nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen eine Initiative der Baden-Württemberg Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mannheim, die das Programm medizinisch-wissenschaftlich leitet. Herzstück der Initiative ist ein mobiles Testlabor, das in ein 40-Tonner-Sattelaufliegerfahrzeug integriert ist und schnell und flexibel dort zum Einsatz kommt, wo dringender Bedarf an Testungen besteht. Das CoVLAB dient der schnellen Durchführung von Reihentests auf eine Infektion mit SARS-CoV-2, indem es Probenentnahme und Analyse sowie die unmittelbare ärztliche Befundung an einem Ort bündelt.

Regierungspräsidium: „Virus in der LEA kann bislang unter Kontrolle gehalten werden.“

Dank vorausschauender Maßnahmen konnten bislang alle Fälle von Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in Zusammenwirkung des Regierungspräsidiums Tübingen, den Dienstleistern in der Einrichtung sowie dem Gesundheitsamt Sigmaringen unter Kontrolle gehalten werden. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus ergriffen. So ist die Einrichtung unter anderem in zwei voneinander unabhängige und durch einen Zaun abgetrennte Bereiche geteilt.

Neue Flüchtlinge werden in der LEA 14 Tage in einem Separier- und Quarantänebereich untergebracht

Alle neuankommenden Flüchtlinge werden standardmäßig mittels PCR-Test auf eine Infektion getestet und zunächst für 14 Tage im Separier- und Quarantänebereich untergebracht und dort versorgt. Auch Kontakt- und Verdachtspersonen sowie positiv getestete Bewohner werden getrennt vom Rest der Bewohnerschaft untergebracht.

Zudem gilt innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtung das Abstands- und Kontaktgebot zu anderen Personen und die Hygieneregeln. Außerdem ist auf dem gesamten Einrichtungsgelände ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alle Regelungen werden durch die Verwaltung und die Dienstleistungsunternehmen stetig kommuniziert und kontrolliert.