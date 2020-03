Sigmaringen vor 6 Stunden

Hochschule Albstadt-Sigmaringen plant ein weitgehend digitales Sommersemester

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird ab dem 20. April so viele Lehrveranstaltungen wie möglich in digitalen Formaten anbieten. Virtuelles Klassenzimmer, Vorlesungsaufzeichnungen, Online-Testate, Lernvideos: Die Vorbereitungen laufen in Abstimmung mit den anderen Hochschulen des Landes und dem

Wissenschaftsministerium auf Hochtouren. Am 9. April sollen die Studierenden eine Stundenplanung mit dem digitalen Angebot für ihren jeweiligen Studiengang erhalten.