von Katharina Burger

Was soll ich studieren?

Um den Schulabgängern bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen, hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Online-Selbsttest „Perfect Match“ entwickelt. Dabei werden inhaltliche Fragen zu Studiengängen wie Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Bioanalytik, Pharmatechnik oder Maschinenbau gestellt, und die Testpersonen erfahren, welches Studium am besten geeignet wäre. „Mit ‚Perfect Match‘ wollen wir Orientierungshilfen und Antworten geben“, sagt Professor Clemens Möller, Prorektor Lehre und mit Benjamin Hesse Leiter des vom Land geförderten Projekts. Der Test ist keine fachliche Prüfung: „Uns geht es darum, dass die jungen Menschen mehr über die Studiengänge erfahren und dabei herausfinden, wie diese zu ihren eigenen Interessen passen.“

Test passt sich Vorlieben an

Wer den Test macht, beantwortet in rund 20 Minuten unter anderem Fragen zu den fachlichen Inhalten der verschiedenen Studiengänge und kann bewerten, wie attraktiv er potenzielle spätere Berufsfelder findet. Der Test startet ergebnisoffen und passt sich den individuellen Vorlieben und Entscheidungen des Teilnehmers an. Jeder Studiengang wird kurz vorgestellt und dann können die Anwender auswählen, welche Studiengänge im Test behandelt werden. Am Ende steht dann die Empfehlung, welcher von zwölf Bachelorstudiengängen an der Hochschule am besten zum Interessierten passt.

Ministerin lobt den Test der Hochschule

„Mit dem Online-Selbsttest an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen können Studienanwärter überprüfen, ob ihre individuellen Neigungen und Begabungen zu den Anforderungen des Studienfaches passen“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Damit erhöhe sich langfristig die Studienzufriedenheit, und es komme zu weniger Studienabbrüchen.

Mit „Perfect Match“ das Studium möglichst erfolgreich absolvieren

So sehen es auch die Projektverantwortlichen an der Hochschule: „Mit ‚Perfect Match‘ möchten wir erreichen, dass die Anwender gut informiert in ihr Studium starten und es möglichst erfolgreich absolvieren – eben weil sie bereits vorher besser überblicken können, was sie erwartet“, sagt Clemens Möller. Und wenn eine solche klare Empfehlung in Einzelfällen nicht möglich ist, wird diesem Teilnehmer das Orientierungssemester vorgeschlagen. Dabei können Unentschlossene an allen vier Fakultäten Veranstaltungen belegen und verschiedene Studiengänge kennenlernen, bevor sie sich für ein bestimmtes Studium entscheiden.

Test ist speziell auf die Studiengänge der Hochschule Albstadt-Sigmaringen abgestimmt

„Perfect Match“ unterscheidet sich von anderen Tests zur Studienorientierung dadurch, dass er weniger allgemein gestaltet und speziell auf die Studiengänge der Hochschule Albstadt-Sigmaringen abgestimmt ist“, erklärt Pressesprecherin Corinna Korinth, warum die heimische Hochschule einen eigenen Test entwickelte. Dies ermögliche, die konkreten Anforderungen der Studiengänge und deren Profil abzubilden. Ein Kernziel sei, „versteckte Talente“ zu finden. Damit sind Interessierte gemeint, die aufgrund ihrer Fähigkeiten und Interessen bestimmte Studiengänge leichter bewältigen könnten, dies aber nicht wissen.

SÜDKURIER-Praktikantin Katharina Burger macht den Test

Katharina Burger testete den Test. | Bild: Lorenz, Stefanie

Ich will wissen, welche Studienfächer der Hochschule-Albstadt-Sigmaringen zu mir passten könnten. Zwar werde ich in 2,5 Monaten mein gymnasiales Lehramtsstudium für Politik-/ Wirtschaftswissenschaften und Deutsch abschließen, aber he – vielleicht habe ich ja unentdeckte Talente?

Was sind Bioburden?

Der Test startet mit Wissensfragen zur Pharmatechnik. Hier rate ich, denn bei Fragen wie „Was ist die Pharmakopöe?“ oder „Was ist unter Bioburden zu verstehen?“ habe ich keine Ahnung. Dann kommt die Aufforderung, die Themen nach Interesse zu bewerten. Ich klicke auf „ich fand die Themen uninteressant“. Alle Themen der zwölf Studiengänge werden nach diesem Schema abgefragt: drei Bewertungsfragen folgen auf sechs Wissensfragen. Mit meinem Wissen in Informatik kann ich glänzen, möglicherweise, weil ich erst am Wochenende einen Online-Programmierkurs absolviert habe. Bei den Wissensfragen merke ich, dass ich häufig unsicher bin, weil man jeweils mindestens vier Lösungsvorschläge erhält. Hier weiß ich nicht, ob eine, zwei oder alle Vorschläge richtig sind. Vielleicht ist das der Grund, dass ich schon jetzt 30 Minuten für den „Perfect-Match“-Test brauche.

Unentdeckte Talente

Alle Themenbereiche, die ich als interessant bewertet habe, werden nun zusammengefasst präsentiert. Ich werde gefragt, ob ich die Studiengänge, die zu mir passen, auch studieren möchte. Das wären immerhin acht von zwölf. Jetzt kann ich den vertiefenden Wissenstest zu diesen Studiengängen und einen Berufsbeschreibungstest zu machen. Mir wird besonders gutes Wissen in der IT-Security bescheinigt. Überrascht bin ich, wie spannend sich manche, mir bisher unbekannten, Berufsfelder anhören, wie beispielsweise „Smart Building Engineering and Management“. Hier wird man zum Experten, wie Flughäfen oder Industriebetriebe kosten- und energiesparend gebaut werden. Jetzt bin ich schon 1,5 Stunden mit „Perfect-Match“ beschäftigt, und habe genug. Neben viel Wissenswertem über Studium und Berufe habe ich auch erfahren, dass in mir unentdeckte Talente in „Informatik“ und „Betriebswirtschaftslehre“ schlummern. Aber, ich werde in 2,5 Monaten mein Lehramtsstudium abschließen.