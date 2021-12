Hoher Sachschaden und ein Verletzter sind die Bilanz eines Brandes, zu dem die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstag, 7. Dezember, ausrücken mussten. Gegen 11.30 Uhr fing nach derzeitigen Erkenntnissen der Brandermittler ein Holzwindfang an einem Gebäude in dem kleinen Teilort Haid Feuer. Die Flammen griffen auf das Wohngebäude über und setzten den Dachstuhl in Brand. Ein 56 Jahre alter Bewohner des Hauses verletzte sich bei dem Versuch, nochmals in das Gebäude zu gelangen, leicht. Er wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Die Wehrleute löschten die Flammen, halten aber noch Brandwache. Zur Klärung der Ursache wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Dem Mann wird von der Stadt Bad Saulgau eine Notunterkunft gestellt.