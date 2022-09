Unterbrochen und vertagt hat Richterin Kristina Selig die Verhandlung gegen einen 62-jährigen Handwerksmeister vor dem Amtsgericht Sigmaringen. Ihm wird die Veruntreuung von Arbeitsentgelt vorgeworfen. Er soll laut Staatsanwaltschaft als Arbeitgeber eines Kleingewerbebetriebs im Zeitraum von Februar 2020 bis April 2021 fällige Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt haben. Die Schadenssumme belaufe sich auf über 17 500 Euro.

Kleinunternehmer lässt Erklärung verlesen

Im mehrstündigen Verlauf der Verhandlung hatte der Kleinunternehmer eine persönliche Erklärung über seinen Verteidiger Markus Zeller vor Gericht verlesen lassen. Daraus geht er hervor, dass der Angeklagte 1991 aus einem anderen Bundesland in eine Gemeinde im Kreis Sigmaringen übergesiedelt war und hier seine neue Heimat gefunden hat. Als Beleg, wie sehr er sich damit identifizierte, wurde eine Vielzahl an Ehrenämtern aufgelistet. Hier hatte der Angeklagte seinen Meister gemacht und ab 2006 ein Einzelunternehmen übernommen, in dem auch mehrere Arbeitskräfte beschäftigt waren und das zunächst erfolgreich war. Ab 2016 sei sein Betrieb wegen rückläufiger Aufträge erstmalig in wirtschaftliche Turbulenzen geraten, so der Angeklagte. Er räumte ein, vor allem ab 2020 massive Fehler im Betrieb verantwortet zu haben. Dabei sei auch die Buchhaltung vernachlässigt worden. Gleichwohl habe er immer offen mit zuständigen Instanzen über seine schwierige Situation kommuniziert. Wegen ausbleibender Sozialversicherungsbeiträge stellten Industrie- und Handelskammer (IHK) und Krankenkassen einen Insolvenzantrag. Gegen einen Strafbefehl hatte er Einspruch erhoben.

Buchhaltung ist bei einem Insolvenzverwalter

Als Zeugen traten vor Gericht Vertreter der IHK sowie einer Krankenkasse in den Zeugenstand. Ersterer nannte rund 4000 Euro, die noch ausstünden, für die aber wohl eine Ratenzahlung vereinbart wurde. Der Krankenkassen-Vertreter entnahm aus seinen Akten, dass noch 11 300 Euro an Arbeitnehmeranteilen bei seiner Krankenkasse nachzuzahlen wären. Der Angeklagte verwies darauf, dass sich die Buchhaltung augenblicklich in den Händen eines Insolvenzverwalters befände, seinen Betrieb dürfe er auf kleiner Ebene fortführen und könne es über Wasser halten. Seine Hauptsorge scheint aber zu sein, dass er seinem detailbeflissen dargestelltes Hobby als Jäger womöglich nicht mehr frönen könne, sollte ihm in einem Urteil der Gebrauch von Jagdwaffen verboten werden.

Verständigungsgespräch scheitert

Nachdem das vom Verteidiger angeregte Verständigungsgespräch hinter verschlossenen Türen zu keinem Ergebnis führte – die Staatsanwältin lehnte eine Verfahrenseinstellung allein schon im Hinblick auf die hohe Schadenssumme ab –, pochte die Verteidigung darauf, den Insolvenzverwalter als Zeugen vorzuladen. Die Fortsetzung der Hauptverhandlung ist auf den 14. September, um 13.30 Uhr, terminiert.