Durchgeführt wird die umfassende Impfaktion an den über 140 Impflingen durch vier mobile Impfteams des zentralen Impfzentrums Tübingen, informiert Bürgermeister Holger Jerg. Mit dieser großen Zahl an impfwilligen Bewohnern, Tagespflegegästen und Mitarbeitenden ist die Gammertinger Altenpflegeheimeinrichtung seit Beginn der Coronaimpfungen die erste Großeinrichtung im Kreis Sigmaringen, freut sich der Rathauschef.

Zweitimpfung am 22. Februar geplant

Nachdem erst im Laufe des Freitagvormittags die Terminvereinbarung des Impfzentrums für die Gammertinger Einrichtung erfolgte, hat übers Wochenende Heimleiter Heinrich Dietmann mit seinem Mitarbeiterteam nach umfassenden Datenerfassungen bei Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden in den letzten Wochen noch die entsprechenden Vorbereitungen für einen hoffentlich reibungslosen Ablauf einer solch großen Zahl an Impfungen in einer Pflegeeinrichtung der Altenhilfe getroffen. In drei Wochen hoffen dann alle auf eine ebenfalls reibungslose abschließende Zweitimpfung am 22. Februar.

Städtisches Altenpflegeheim St. Elisabeth

Das Altenpflegeheim St. Elisabeth in Gammertingen ist seit Mitte der 1990er Jahre im Eigentum der Stadt Gammertingen. Bis dorthin hatte der Landkreis Sigmaringen seit Ende der 1920er Jahre das Vorgängerhaus als Erholungs- und Kurheim sowie abschließend als Kreisaltenheim betrieben. Nach umfassenden Umbauten und grundlegender Sanierung betreibt nun die Laucherttalstadt Gammertingen als städtischen Eigenbetrieb seit über zweieinhalb Jahrzehnten hier eine vollstationäre Altenpflegeheimeinrichtung mit aktuell 65 vollstationären Plätzen, eingestreuten Kurzzeitplätzen sowie einer ambulanten Tagespflege mit zehn Plätzen und diversen ergänzenden Angeboten, wie Essen auf Räder, offener Mittagstisch und einem Seniorencafé, angeschlossen ist ebenfalls eine betreute Seniorenwohnanlage mit 14 altersgerechten barrierefreien Wohnungen. Über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beschäftigt.