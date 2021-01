Die Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus dem Kreis Sigmaringen und dem Zollernalbkreis üben deutliche Kritik am Kultusministerium. Während andere Schularten bei Corona keinen Präsenzunterricht hätten, sei dies nach Meinung des Ministeriums für die Schulen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit behinderten Kindern möglich.

„Fürsorgepflicht für Beschäftigte wird vernachlässigt“

„Das Argument des Kultusministeriums, dass Schüler dieser Schularten nicht oder nur schwer durch Fernunterricht zu erreichen sind, rechtfertigt aus Sicht der GEW nicht, die Vernachlässigung der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lehrkräfte seien verärgert und maßlos enttäuscht über diese logisch nicht begründbare Sonderbehandlung durch ihren Arbeitgeber. So werde die Wertschätzung für ihre Arbeit vermisst.

„Schüler sind mit den Hygienevorgaben überfordert“

Susanne Elgaß, Mitglied des GEW-Vorstandsteams und Lehrerin an einem SBBZ, erklärt: „Gerade in diesem Bereich lassen sich die Hygienevorgaben des Landes nur schwer oder gar nicht umsetzen, da viele Schüler damit überfordert sind und nicht ständig bei der Umsetzung eins zu eins begleitet werden können.“ Da auch Infektionen in Schulen stattfinden würden, sei die Öffnung der SBBZ, gerade mit den vulnerabelsten der Schüler aller Schularten kritisch zu sehen. Die Lehrkräfte befänden sich in einem Dilemma: Einerseits wollen sie den Schülern im Unterricht gerecht werden, andererseits haben sie Angst sich oder Schüler anzustecken.

Ausreichende Schutzausrüstungen sind für Unterricht unabdingbar

„Wenn der Infektionsschutz für alle Beschäftigten und Schüler gewährleistet ist, begrüßt die GEW die Schulöffnungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei ist nach Überzeugung der Gewerkschaft eine Ausstattung mit ausreichend Schutzausrüstungen unabdingbar. Sinnvoll sie demnach auch die Anschaffung von Luftfiltern in allen Räumen. Ein weiteres Problem der SBBZ ist nach Gewerkschaftsangaben auch die Beförderung. Fahrdienste mit mehr Personal und Fahrzeuge sind nötig, um den nötigen Abstand und Sicherheit zu gewährleisten. Den Schulen sollte deshalb ermöglicht werden, so die GEW, praktikablen Wechselunterricht anzubieten. Dazu sollten die Beschäftigten die Berechtigung erhalten, sich zeitnah gegen Covid 19 impfen zu lassen.