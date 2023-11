Eine kleine Ära endete beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga)im Landkreis Sigmaringen. Laut Mitteilung des Verbands gab Josef Ermler von Landhotel „Hirsch“ in Ostrach sein Amt als Vorsitzender aus familiären Gründen ab. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder seinen bisherigen Stellvertreter Armin Eha vom Gutshof „Käppeler“ in Beuron. Als neuer stellvertretender Vorsitzender steht ihm nun wiederum Josef Ermler zur Seite. Frederik Bücheler vom „Adler“ in Leitishofen übernimmt den Vorsitz der Fachgruppe Berufsbildung. Helmut Gröner, Gasthaus „Traube“ in Leibertingen, übernimmt das Amt des Seniorenbeauftragten von Josef Kernler, ehemals Weinstube Kernler in Krauchenwies.

33 Mitglieder hatten sich zur Hauptversammlung der Dehoga-Kreisstelle Sigmaringen im Gasthaus „Adler Leitishofen“ in Menningen eingefunden. Der scheidende Vorsitzende Josef Ermler mahnte von der Politik noch einmal deutlich den Erhalt der Sieben-Prozent-Regelung bei der Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe an: „Der Erhalt ist lebensnotwendig als Perspektive für unsere Zukunft. Wir werden hier zum Spielball der Politik“, so Ermler.

Betroffen sei die ganze Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft bis zum Tourismus. Die Branche sei zudem hart getroffen von Preissteigerungen: „70 Prozent unserer Kosten machen alleine schon Wareneinkauf und Personal aus“, erinnerte Ermler. Sieben Prozent seien „nur fair und gerecht“, da es die meisten EU-Länder bereits so hielten. Müssten die zwölfprozentige Preissteigerungen eins zu eins an den Gast weitergeben werden, seien Betriebsaufgaben und Insolvenzen vorprogrammiert. Schließt das Gasthaus im Ort, schwinde auch ein Stück Heimat.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Hotel- und Gaststättenverband wurde Kurt Engenhardt vom „Engel“ in Herbertingen geehrt, für jeweils 40 Jahre Anton Bischofberger vom Brauereigasthof „Adler“ Hundersingen und Josef Ermler. Josef Kernler bekam für seine Verdienste als langjähriger Seniorenbeauftragter die bronzene Ehrennadel überreicht.