von SK

Mit schweren Verletzungen wurde eine Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.15 Uhr im Riedweg in Krauchenwies in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei informiert, hat ein 71-jähriger Autofahrer die Frau im Bereich einer Werksausfahrt aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wagen touchiert. Die 50-Jährige wurde dabei zu Boden geschleudert und von dem Auto im Bereich des Oberkörpers überrollt. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu, nach Angaben der Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es abschließend.